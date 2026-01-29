В Киеве отреагировали на приглашение Зеленского в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на приглашение приехать в Москву ради того, чтобы продолжить переговоры. Этот шаг способен приблизить мир, такое мнение выразил журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, который находится в Киеве.

© РИА Новости

«Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжелые возобновившиеся атаки, [Зеленский] должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора», — признал журналист.

Шварцкопф отметил, что у украинского лидера, вероятнее всего, совсем нет желания ехать в Россию, особенно учитывая нерешенный на переговорах в ОАЭ вопрос о территориях.