Названа причина встречи Зеленского с Тихановской

Резкие высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес властей Белоруссии, а также встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, объясняется международной обстановкой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолога Владимира Шаповалова.

Эксперт отметил, что позиция Украины заметно ужесточилась после того, как администрация президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа сняла с Минска ряд болезненных санкций, а главе Белоруссии Александру Лукашенко предложила войти в состав Совета мира.

«В таких условиях европейские либеральные элиты с помощью Зеленского посылают сигнал о том, что такой курс считают неприемлемым», — добавил Шаповалов.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказал о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белоруссию.