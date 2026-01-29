Супруга Трампа Мелания заявила, что его танцы иногда неуместны

Танцы президента США Дональда Трампа иногда бывают неуместны. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила его супруга Мелания.

Ранее глава Белого дома сказал, что его жена ненавидит, когда он танцует.

"В определенные моменты мне это нравится. В некоторые дни это было неуместно, и я ему так и сказала", - прокомментировала слова мужа первая леди.

При этом она подчеркнула, что танцы ее супруга дарят людям "счастье и веселье".

Мелания также призналась, что и сама танцевала на церемонии инаугурации, но не копировала движения мужа.

Трамп часто заканчивает выступления танцами, у него есть фирменные движения и любимые песни, напоминает РИА Новости.