В Иране высказались по поводу соглашения с США по ядерному досье

Аракчи: Иран всегда приветствовал соглашение с США по ядерному досье
Тегеран всегда приветствовал соглашение с Вашингтоном по вопросу ядерной программы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Аракчи также подчеркнул, что ВС Ирана готовы немедленно и решительно ответить на любую агрессию против страны.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что о вхождении республики в третью фазу конфликта с США и Израилем.
Соединённые Штаты считают реальной угрозу ударов Ирана по американским войскам в Ближневосточном регионе. Сейчас там находятся от 30 тыс. до 40 тыс. военнослужащих США.