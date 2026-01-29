В Иране высказались по поводу соглашения с США по ядерному досье

Тегеран всегда приветствовал соглашение с Вашингтоном по вопросу ядерной программы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Иран всегда приветствовал взаимовыгодное, справедливое и равноправное ядерное соглашение — на равных условиях, без принуждения, угроз и запугивания, — которое гарантирует права Ирана на мирные ядерные технологии и исключает наличие ядерного оружия», — написал он в соцсети X.

Аракчи также подчеркнул, что ВС Ирана готовы немедленно и решительно ответить на любую агрессию против страны.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что о вхождении республики в третью фазу конфликта с США и Израилем.

Соединённые Штаты считают реальной угрозу ударов Ирана по американским войскам в Ближневосточном регионе. Сейчас там находятся от 30 тыс. до 40 тыс. военнослужащих США.