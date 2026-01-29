Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз в 2027 году

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Европейский союз в 2027 году.

«Вступление с 1 января 2027 года исключено. Это невозможно», — цитирует его газета Die Zeit.

По словам Мерца, каждая страна должна сначала соответствовать Копенгагенским критериям. Канцлер подчеркнул, что этот процесс обычно занимает несколько лет.

Ранее сообщалось, что лидеры ряда стран — участниц Европейского союза выступили против вступления Киева в объединение в 2027 году, возможность которого обсуждается в рамках урегулирования вооружённого конфликта на Украине.

Лидер Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер также выразил сдержанность в вопросе вступления Украины в Евросоюз.