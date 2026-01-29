Трамп захотел отрастить ногти как у Ники Минаж

Президент США Дональд Трамп, вдохновившись стилем рэп-исполнительницы Ники Минаж, решил поработать над своим маникюром.

© Вечерняя Москва

— Я собираюсь отрастить свои ногти, потому что мне нравятся эти ногти... Она (Ники Минаж) такая хорошая. Она была с нами все время, — цитирует Трампа New York Post.

Ранее Ники Минаж заявила, что считает себя главным фанатом Трампа.

По ее словам, критика в адрес Трампа лишь усиливает поддержку со стороны нее и других сторонников. Минаж также считает, что президент США находится под защитой Бога.

Ранее Трампа поддержала другая знаменитость и его давний друг: миллиардер Илон Маск возвращается в большую политику и планирует финансировать кампанию республиканцев на промежуточных выборах 2026 года в США. В СМИ сообщили, что Маск уже выделил десять миллионов долларов кандидату в Сенат от Республиканской партии. При этом его ранее натянутые отношения с президентом США Дональдом Трампом начали постепенно налаживаться.

5 января Маск опубликовал фото совместного ужина с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.