Зеленский сделал заявление о переносе встречи России и Украины в Абу-Даби

Новая встреча делегаций России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах может быть перенесена. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает УНИАН в Telegram.

© Lenta.ru

Представитель Киева отметил, что переговоры в Абу-Даби запланированы на воскресенье, 1 февраля. Однако, по словам Зеленского, место и дата их проведения могут быть изменены.

«Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату», — объяснил украинский президент.

Зеленский заявил, на каком условии встретится с Путиным

Зеленский вместе с тем ответил на приглашение в Москву. Он заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным в РФ невозможна.