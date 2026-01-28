Французская правая партия «Национальное объединение», парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен, столкнулась с внутренними противоречиями по вопросу развития отношений с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Собеседники портала уточнили, что в партии существуют острые разногласия по вопросу о том, следует ли считать Москву угрозой.

В частности, ряд членов партии придерживается точки зрения, что Россия якобы угрожает безопасности Франции и Европы в целом. Это крыло возглавляет Жордан Барделла.

Традиционалистское крыло, к которому относится и Ле Пен, больше привержено политической традиции бывшего президента Франции Шарля де Голля, который во время президентства критиковал политику США и был сторонником сотрудничества с Советским союзом в ряде вопросов.

Сторонники этой части партии полагают, что кризис на Украине был вызван расширением НАТО на восток.

Между этими двумя крыльями находится «молчаливое большинство», которое ничего не имеет против диалога с Москвой, но не высказывает этого публично, опасаясь что это оттолкнет от них избирателей, уточнили авторы статьи.

При этом, заметили обозреватели, даже «прозападная» группа внутри партии не спешит активно и открыто занимать антироссийскую позицию.