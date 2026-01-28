Начиная с полуночи 29 января Киев перейдет на временные графики отключения света. Об этом сообщила Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) в своем Telegram-канале.

«Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на огромный дефицит электроэнергии в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который у нас есть», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация в энергетике остается сложной, из-за чего для каждого дома и района графики отключений будут индивидуальные.

Ранее глава ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго нет отопления.