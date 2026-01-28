В Средиземном море спасли дрейфовавшего на лодке 11 дней пожилого мужчину

В Средиземном море удалось спасти 69-летнего мужчину, который 11 дней дрейфовал в одиночестве в Средиземном море на своей парусной лодке.

По данным испанской морской спасательной службы, мужчина покинул испанский порт Гандия на восточном побережье Испании, направляясь в Гуардамар-дель-Сегура, расположенный примерно в 160 километрах южнее.

Поиски испанца начались 17 января после сообщения о его исчезновении, сообщает AFP. В операции были задействованы катера и самолеты. Суда, проходившие в этом районе, также были предупреждены об инциденте.

В результате через пять дней поисков, когда надежда, казалось, угасла, самолет европейского пограничного агентства заметил парусную лодку и человека на борту, который махал руками. Он находился примерно в 53 морских милях (около 95 километров) к северо-востоку от алжирского порта Бежая, более чем в 280 морских милях (500 километрах) от точки отправления.

Экипаж самолета сообщил об обнаружении, а ближайшее к терпящему бедствие мужчине балкерное судно пришло ему на помощь, взяв на буксир.

Причины, по которым парусная лодка дрейфовала и отдалилась на сотни километров от запланированного маршрута, пока остаются неизвестными, как и условия выживания этого человека в открытом море.