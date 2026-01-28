Второй танкер за неделю  потерял управление у берегов Марокко

В Средиземном море у берегов Марокко потерял управление нефтетанкер Chariot Tide — второй за неделю. Предположительно, судно связано с Россией, пишет обозреватель Джулиан Ли в статье для Bloomberg.

По данным автора статьи, впервые танкер показал признаки затруднений при приближении к берегам Марокко 21 января, тогда его скорость резко упала до менее чем двух узлов.

Несколько часов спустя навигационный статус судна был изменен на «Не управляется» (not under command). Это обозначение, заметил обозреватель, указывает на потерю управления, что означает невозможность избежать столкновения с другими судами.

К 28 января его оперативный статус изменился на «в аварийном состоянии или на ремонте», отметил Ли.

По данным аналитической компании Kpler, судно перевозит груз объемом около 300 тыс. барр. дизельного топлива, погрузка которого была произведена в российском Приморске. В ходе предыдущих рейсов оно также доставляло российское дизельное топливо в порты Северной Африки.

Мониторинговый портал MarineTraffic уточнил, что Chariot Tide в настоящее время находится в Гибралтаре. Это нефте- и химический танкер, плавающий под флагом Мозамбика. Его общая длина составляет 195 метров, а ширина — 32,24 метра. Судну 19 лет, и раньше оно называлось Marbella Sun.

Напомним, что 23 января агентство Bloomberg сообщило о другом потерявшем управление танкере. Журналисты отметили тогда, что «Прогресс» перевозит 730 тыс. барр. нефти марки Urals.