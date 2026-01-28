Орбан раскрыл новый хитрый план Украины

Украинские власти намерены устроить государственный переворот в Венгрии. К такому выводу пришел премьер-министр республики Виктор Орбан в соцсети X.

«Украинское руководство переступило границу», — отметил он.

По словам Орбана, его страна не будет финансировать Киев, запрещать импорт российских энергоносителей и допускать Украину в Евросоюз. Пока в Венгрии патриотическое правительство, решения по вышеперечисленным вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни в Брюсселе. И на Украине это прекрасно понимают, резюмировал Орбан.

На днях Виктор Орбан обвинил Украину в открытом вмешательстве в предстоящие выборы и желании добиться смены правительства. Политик написал, что украинцы перешли в наступление и они открыто вмешиваются в венгерские выборы.

Орбан и другие члены кабмина Венгрии стали получать угрозы от властей Украины

До этого Орбан заявил, что Зеленский, выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, перешел черту, раскритиковав лидеров стран Европейского союза.