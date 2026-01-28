Стало известно, сколько домов в Киеве остаются без отопления

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, сколько домов в столице Украины все еще остаются без отопления. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на его соцсети.

По словам Кличко, по состоянию на 28 января в Киеве остаются без отопления 639 многоэтажных домов. Он добавил, что специалисты пытаются исправить эту ситуацию, но точной информации о сроках полного восстановления отопления Кличко не назвал.

«Бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, которые остались без тепла», — написал он.

Ранее жители Киева вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой.