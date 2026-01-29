МИД Франции высмеял конгрессменов США за публикацию «секретного» документа ЕС

Министерство иностранных дел Франции высмеяло американских конгрессменов-республиканцев за публикацию ими «секретного» документа о цензуре Евросоюза в адрес американской компании X, владеющей одноименной социальной сетью.

Французское внешнеполитическое ведомство публично высмеяло американских конгрессменов-республиканцев за то, что они представили открыто опубликованный на сайте Еврокомиссии документ как секретный, передает ТАСС.

В официальном аккаунте French Response в социальной сети X было отмечено, что «секретный приказ» Евросоюза был обнаружен спустя двадцать три дня после его размещения на сайте ЕК еще 5 декабря 2025 года. Французский МИД также разместил прямую ссылку на этот документ.

Сообщение стало реакцией на публикацию республиканской фракции юридического комитета Палаты представителей США. Конгрессмены утверждали, что Еврокомиссия якобы вынесла X секретный указ о цензуре, оштрафовала компанию за внедрение системы верификации аккаунтов и отказ выполнять требования по распространению информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушения цифровых правил ЕС.

Марко Рубио назвал европейский штраф соцсети X нападением на американский народ.

Власти США ранее начали кампанию против закона о цифровых услугах ЕС.