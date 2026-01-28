Новый раунд переговоров по Украине пройдет без Уиткоффа и Кушнера

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по Украине пройдет без участия спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — зятя главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам Рубио заявил, что сторона США может принять участие в этих переговорах, но без вовлечения в них Уиткоффа и Кушнера.

«Участие США возможно, но это не будут Стив и Джаред», — заявил Рубио.

Ранее Рубио раскрыл детали возможных гарантий безопасности Украине.