Американский консервативный журналист Такер Карлсон предположил, что США ждут события, схожие с геноцидом тутси в Руанде. Он пояснил, что чиновники-демократы настраивают людей против белого населения страны, пишет РИА Новости.

Выпуск программы был посвящен ситуации в Миннесоте, где проходят масштабные протесты против действий иммиграционной полиции США.

«Долгосрочная проблема в том, что, если вы подпитываете расовую ненависть и получаете власть, что происходит с теми, кого вы ненавидите? У них могут начаться серьезные проблемы, когда есть опыт ситуации по типу «хуту - тутси», — предупредил Карлсон.

По его словам, геноцид тутси в Руанде — это мировая история, но США от такого сценария совершенно не застрахованы.

Напомним, что в 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира.

Такер Карлсон предупредил о возможном распаде США

Экстремисты из этноса хуту использовали гибель лидеров как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту.

С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек — в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва.