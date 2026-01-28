Европа тянет США в войну: Рубио раскрыл требования союзников по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа в рамках гарантий безопасности Украине требует от США обязательств вступить в конфликт, если противостояние снова разгорится после подписания мирного соглашения. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат уточнил, что каждая из продвигаемых европейцами концепций гарантий безопасности требует от США твердых обязательств, которые по сути означали бы потенциальное вовлечение в будущий конфликт.

Госсекретарь отметил, что европейцы также настаивают на обязательном размещении контингентов на Украине, прежде всего — из Франции и Великобритании.

Вместе с тем, пояснил Рубио, любые механизмы защиты вступят в силу исключительно после завершения боевых действий и потребуют учета позиции российской стороны.

«Я думаю, можно утверждать, что с нашей стороны по этому вопросу есть согласие. Очевидно, здесь присутствует и российский фактор», — констатировал госсекретарь.

Ранее Financial Times сообщила, что Белый дом дал понять властям Украины: получение гарантий безопасности зависит от подписания мирного соглашения, которое включает отказ от Донбасса в пользу России.