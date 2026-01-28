Рубио заявил, что Ленин не признал бы нынешнюю власть на Кубе

Владимир Ленин не признал бы модель управления, сложившуюся на Кубе, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, действующая политико-экономическая система на острове не имеет отношения ни к классическому марксизму, ни к коммунизму, пишет РИА Новости.

По данным агентства, дипломат высказался о ситуации на острове в ходе слушаний в комитете сената США по международным отношениям.

«Эту систему можно называть марксистской или коммунистической, но даже Ленин не узнал бы тот вариант марксизма и коммунизма, который был установлен на Кубе», — отметил Рубио.

Госсекретарь пояснил, что правительство США рассчитывает на изменение ситуации на острове и появление условий для трансформации страны.

Рубио констатировал, что Куба, по мнению США, остаётся экономически отсталой республикой.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты намереваются сменить правительство на Кубе до конца года.

В частности, администрация начала поиск контактов в Гаване с тем, чтобы обсудить условия прекращения коммунистического правления в стране.