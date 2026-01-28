Мерц приветствовал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби

Канцлер Германии заявил о важности продолжения переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув стремление ускорить завершение конфликта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал продолжение переговоров между представителями России и Украины, которые стартовали в Абу-Даби.

На пресс-конференции с премьер-министром Румынии Илие Боложаном, он отметил, что Германия совместно с европейскими партнерами будет прилагать усилия для скорейшего завершения конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Мерц подчеркнул: «Хорошо, что переговоры между украинцами и россиянами, начавшиеся в Абу-Даби, продолжаются».

Глава правительства Германии также заявил: «Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились». По словам канцлера, Берлин настаивает на необходимости сохранения России за столом переговоров и готовности закончить конфликт дипломатическим путем. Мерц выразил уверенность, что переговорный процесс позволит найти решение для прекращения военных действий на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Также Кремль выразил удовлетворение стартом прямых переговоров и отметил сложность обсуждений.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала встречу России, США и Украины в Абу-Даби историческим событием. А президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших» событиях на переговорах по Украине.