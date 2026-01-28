Жители Киева вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой. Об этом пишет Telegram-канал «Левый берег Киев».

Акцию протеста устроили проживающие в районе Троещина граждане. Они перекрыли дороги из-за проблем со светом и отсутствия отопления в домах.

«Люди митингуют на [проспекте] Красной Калины — [улице имени] Закревского. Дорога перекрыта», — говорится в публикации.

Ранее в Киеве пожаловались на усмешки властей из-за блэкаута. Сообщалось, что вопрос о действиях в случае отключения света и отопления в столице задавался неоднократно в том числе мэру Виталию Кличко.