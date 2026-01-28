Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители стран Европы должны принимать прямое участие в переговорах по Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Такое заявление он сделал после переговоров с Владимиром Зеленским. По словам Макрона, Франция «полна решимости усилить давление на Россию». Он также добавил, что Париж работает над новыми санкциями.

«Украина может рассчитывать и на Францию ​​в рамках Коалиции желающих. Мы продолжаем работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, гарантирующего безопасность Украины и Европы. Мы рассмотрели ход переговоров, начавшихся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы», — заявил он.

Ранее Макрон назвал тревожным стратегическим сигналом для Европы ситуацию с Гренландией.