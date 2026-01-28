На Западе объяснили, что символизирует совместное фото Путина и Трампа в Белом доме

СМИ предположили, что совместная фотография президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которую заметили в Белом доме, может являться символом дружбы между ними. Об этом сообщает Times.

Как сообщает издание, появление этой фотографии в резиденции Трампа рассматривается как знак того, что главы государств могли возобновить личные контакты. Кроме того, автор статьи утверждает, что снимок находится на заметном месте и «имеет символическое значение».

Совместная фотография Путина и Трампа была сделана во время саммита на Аляске. Она вывешена в вестибюле, который соединяет Западное крыло Белого дома с президентской резиденцией. Под фотографией располагается другое изображение — на нем запечатлен Трамп со своей внучкой.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о наличии в резиденциях Путина фото с Трампом.