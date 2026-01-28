Иран перестал обмениваться дипломатическими сообщениями с США через третью страну

Иран прекратил обмениваться дипломатическими сообщениями с США через Оман. Об этом сообщает Axios.

"В настоящее время не ведутся серьезные переговоры", - отмечает портал.

По информации Axios, Тегеран не планирует заключать сделку с Вашингтоном.

28 января президент США Дональд Трамп выразил надежду, что представители Ирана сядут за стол переговоров и заключат сделку по отказу от ядерного оружия, поскольку, по мнению главы Белого дома, время для Ирана "на исходе".

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

В свою очередь Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что "помощь уже в пути". Подробнее — в материале "Газеты.Ru".