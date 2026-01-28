Китай в ООН призвал Израиль соблюдать режим прекращения огня

Пекин призывает израильские власти в полной мере соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа, а также открыть все пропускные пункты, ведущие в палестинский анклав. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун

"Китай призывает все стороны и в частности Израиль полностью соблюдать соглашение о прекращении огня и работать над всеобъемлющим и долгосрочным режимом прекращения огня в секторе Газа", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Помимо этого, указал Фу Цун, Китай призывает Израиль "открыть все пропускные пункты, снять ограничения на гуманитарный доступ и прекратить действия по подавлению гуманитарных агентств". Он также выразил глубокую обеспокоенность решением израильских властей снести штаб-квартиру Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме.