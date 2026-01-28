ЕС утвердил новые персональные санкции против России и Ирана

Постпреды Евросоюза на заседании в среду, 28 января, утвердили новые персональные санкции против России и Ирана. Публикация документа запланирована на четверг, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что обе темы были утверждены постпредами и будут окончательно одобрены завтра, 29 января, на заседании Совета ЕС, публикация в официальном журнале также ожидается завтра.

По данным агентства, в санкционные списки против России добавят шесть физлиц, в списки санкций по ситуации в Иране — 15 физлиц и шесть организаций, в санкции против Ирана за сотрудничество с Россией — четыре физлица и шесть организаций соответственно.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз намерен в феврале 2026 года закончить работу над 20-м пакетом санкций против России.

Чиновница заметила также, что считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины и предупреждением Европе и Соединенным Штатам.

По ее мнению, на фоне удара западным странам следует ввести новые, более жесткие санкции против России. Она выразила уверенность, что меры против Москвы бьют по «слабым местам».