На Украину надвигаются экстремальные морозы

На территорию Украины надвигается волна экстремального холода: синоптики предупреждают о резком падении температуры вплоть до тридцатиградусных морозов. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, наиболее суровые погодные условия ожидаются в период с 1 по 3 февраля и затронут практически всю страну.

В ночные часы, за исключением Закарпатья и южных областей, столбики термометров опустятся до минус 20–27 градусов. Особенно сильные морозы прогнозируются в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а также в самой столице — там температура может держаться в диапазоне минус 20–25 градусов. Днём холод также не отступит: ожидается от минус 15 до минус 22 градусов, а в отдельных районах возможны экстремальные значения до минус 30. В связи с этим объявлен третий, самый высокий уровень погодной опасности.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уже 4–5 февраля морозы начнут понемногу сдавать позиции. Потепление сначала придёт в западные и юго-западные регионы, после чего ослабление холодов постепенно распространится на другие части страны.