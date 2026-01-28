Украинцы отказались от вступления в НАТО
Украинцы не требуют членства в НАТО. Об отказе от вступления в Североатлантический альянс заявила посол Украины при организации Алена Гетманчук в статье для газеты The Telegraph.
По ее словам, на Украине уверены, что украинская армия и оборонная промышленность должны оставаться центральным элементом будущих гарантий безопасности.
Гетманчук также подчеркнула, что украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности и не собираются принимать очередное бессмысленное предложение.