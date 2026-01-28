Рубио заявил, что операция по похищению Мадуро висела на волоске

Государственный секретарь США Марко Рубио во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам заявил, что операция в Венесуэле с похищением президента Николаса Мадуро и его супруги могла сорваться, так как ее успех зависел от одновременного совпадения множества факторов в ограниченное время. Его слова приводит РИА Новости.

"Это была операция, зависящая от срабатывания триггера. Она могла не состояться. Для ее проведения необходимо было, чтобы несколько факторов совпали в нужном месте и в нужное время в очень ограниченный промежуток, не было понятно, будет ли это вообще возможно", - сказал он.

Также Рубио заявил, что Соединенные Штаты не ведут подготовку и не планируют новую военную операцию в Венесуэле на данном этапе. Он отметил, что Вашингтон не хочет своего военного присутствия в республике, оно ограничится охраной посольства американскими морпехами.

США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро применили секретное оружие, дезориентирующее противника, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post. В связи с этим венесуэльская армия "не смогла запустить свои ракеты". Кроме того, президент рассказал о судьбе венесуэльской нефти, которую перевозили захваченные американцами танкеры, и назвал "великолепной" Делси Родригес — временного президента Венесуэлы. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".