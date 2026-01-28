Рубио раскрыл детали возможных гарантий безопасности Украине

Возможность отправки военных контингентов Великобритании и Франции на Украину обсуждается в контексте потенциальных гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушания в комитете Сената по международным делам, трансляцию ведет телеканал CBS News.

«Если говорить об Украине, но гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого военного европейских войск, в первую очередь французских и британских», — подчеркнул представитель американской администрации.

При этом Рубио отметил, что любые потенциальные гарантии безопасности Украине будут «бесполезны без поддержки США».

Ранее Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто.