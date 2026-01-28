Рубио подтвердил готовность США применить силу против Венесуэлы

США допускают применение силовых мер против новых властей Венесуэлы ради обеспечения «максимального сотрудничества» с США. Об этом сообщил американский госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Мы будем внимательно следить за действиями временных властей по мере их сотрудничества в рамках нашего поэтапного плана по восстановлению стабильности в Венесуэле. Не сомневайтесь: как заявил президент [Дональд Трамп], мы готовы применить силу для обеспечения максимального уровня сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными», — подчеркнул Рубио.

США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро применили секретное оружие, дезориентирующее противника, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post. В связи с этим венесуэльская армия «не смогла запустить свои ракеты». Кроме того, президент рассказал о судьбе венесуэльской нефти, которую перевозили захваченные американцами танкеры, и назвал «великолепной» Делси Родригес — временного президента Венесуэлы.