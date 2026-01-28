Пивоварня в США устроит «день бесплатного пива» в день смерти Трампа

Пивоваренная компания из Висконсина Minocqua Brewing Company заявила, что в день смерти президента США Дональда Трампа устроит «день бесплатного пива». Об этом сообщает Fox News.

Как сообщили в компании, посетителей будут угощать бесплатным пивом в течение всего дня смерти Трампа. При этом акция будет действовать только в одном из фирменных баров заведения.

Эту информацию подтвердил владелец пивоварни Кирк Бэнгстад. По его словам, он «будет рад видеть на этой вечеринке всех желающих». Впрочем, Бэнгстад все же выдвинул одно условие — бесплатное пиво не распространяется на тех, кто придет в красно-белых кепках, которые символизируют поддержку Трампа.

Ранее Трамп одобрил падение доллара.