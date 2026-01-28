Посол Украины назвала гарантии безопасности Украине бессмысленными

Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что гарантии безопасности Украины являются бессмысленными. Об этом она написала в статье для Telegraph.

По словам Гетманчук, гарантии безопасности от Запада являются «очередным бессмысленным предложением». При этом она также подчеркнула, что граждане Украины очень настороженно относятся к обсуждению этого вопроса.

«Украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности. Они не собираются принимать очередное бессмысленное предложение, как бы хорошо оно ни было оформлено под видом "гарантий безопасности"», — написала Гетманчук.

Ранее США предложили Украине гарантии безопасности при условии заключения мира с Россией.