Мерц высказался о состоянии здоровья Трампа

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал на пресс-конференции, что не сомневается в хорошем состоянии здоровья президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 28 января, западные массмедиа сообщили, что европейские политики все чаще обсуждают тему здоровья американского лидера.

Журналисты заметили, что активная дискуссия идет на всех уровнях, ее накал не снижают периодические заявления Белого дома об отличном состоянии здоровья президента.

«По итогам моих встреч с президентом Трампом у меня нет оснований сомневаться в его здоровье. В июне ему исполнится 80 лет, однако у меня сложилось впечатление, что он в полной мере соответствует требованиям своей должности», — отметил Мерц.

Глава правительства подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что «это могло бы быть иначе».