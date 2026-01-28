Мерц ответил на вопрос о здоровье Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал сообщения в СМИ о том, что здоровье президента США Дональда Трампа вызывает дискуссии среди европейских политиков. Его слова приводит Reuters.

«У меня нет никаких оснований сомневаться в здоровье президента Трампа», — отметил он.

Ранее журнал Politico сообщил, что европейские политики активно обсуждают состояние здоровья Трампа, несмотря на то, что американский лидер недавно говорил о своем отличном здоровье.

В частности, издание утверждает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием президента США. Сам политик назвал публикацию Politico ложью.