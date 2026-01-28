Политолог Павел Селезнев в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию вокруг судебного иска Киргизии к России, связанного с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) семьям мигрантов.

Во вторник, 27 января, председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов заявил, что Киргизия подала иск против России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с отказом в оформлении полисов ОМС для членов семей трудовых мигрантов. Он отметил, что действующее соглашение между странами ЕАЭС гарантирует гражданам государств-участников союза доступ к обязательному медицинскому страхованию. По словам Муканова, Россия нарушает ст. 96-97 закона «О медицинском страховании граждан», отказывая в выдаче полисов ОМС членам семей трудовых мигрантов.

Селезнев подчеркнул, что в соответствии со ст. 98 «Договора о Евразийском экономическом союзе» право трудящихся государств-членов и членов их семей на получение медицинской помощи регулируется в порядке согласно «Протоколу об оказании медицинской помощи трудящимся государств-членов и членам семей», а также законодательством государства трудоустройства и международными договорами, участником которых оно является. В этом протоколе четко указано: «Государство трудоустройства обеспечивает оказание медицинской помощи трудящимся государств-членов и членам семей в порядке и на условиях, которые определены законодательством государства трудоустройства и международными договорами. Государства-члены на своей территории предоставляют трудящимся государств-членов и членам семей права на получение бесплатной скорой медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах) в том же порядке и на тех же условиях, что и гражданам государства трудоустройства. В случае продолжения лечения пациента в медицинской организации (учреждении здравоохранения) государства трудоустройства после устранения непосредственной угрозы его жизни или здоровью окружающих оплата фактической стоимости оказанных услуг осуществляется непосредственно пациентом или из иных источников, не запрещенных законодательством государства трудоустройства, по тарифам или договорным ценам».

Соответственно, в тексте протокола отсутствуют пункты, обязывающие власти России обеспечить оказание помощи всем трудовым мигрантам из стран - участниц ЕАЭС и членам их семей по линии обязательного медицинского страхования. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

В иных международных договорах Российская Федерация не возлагает на себя такого рода обременение, добавил специалист. В национальном законодательстве РФ эти обязательства тоже не закреплены. В ст. 10 закона РФ № 326-ФЗ об ОМС в качестве подлежащих страхованию лиц не указаны члены семей трудовых мигрантов. Там упоминаются лишь «временно пребывающие и осуществляющие трудовую деятельность на территории Российской Федерации иностранные граждане».

«Поэтому решение представителей Кыргызстана в данном случае не обосновано с правовой точки зрения. Вероятнее всего, официальный Бишкек пытается использовать ситуацию, сложившуюся на рынке труда РФ (для которой характерен некоторый дефицит кадров, порождающий потребность в привлечении иностранной рабочей силы), и обусловленную антироссийскими санкциями осторожность ряда стран ЕАЭС во взаимодействии с Москвой, чтобы переложить часть бремени социальной ответственности перед собственными гражданами на российскую сторону», - отметил специалист.

В 2025 году российские власти были вынуждены сократить объем социальных расходов бюджета почти на 19%, подчеркнул политолог.

«В этих условиях юридически необоснованные требования профинансировать оказание медицинских услуг гражданам Кыргызстана наверняка может быть расценено как своего рода необдуманный жест со стороны дружественного нам государства, идущий вразрез с принципами евразийской интеграции и влияющий не самым позитивным образом даже на положение самих трудовых мигрантов. Отдельные эксперты допускают, что подобного рода новостное событие о претензиях Бишкека может вызвать на некоторое время усиление антимигрантских настроений в российском обществе», - заключил Селезнев.

Ранее Комитет Государственной думы по охране здоровья поддержал ужесточение медосмотров для мигрантов.