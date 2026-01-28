Президент Колумбии перед встречей с Трампом похвастался своими навыками в постели

Президент Колумбии Густаво Петро, комментируя предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что не считает допустимым обсуждение интимной жизни политиков. Его слова приводит издание Infobae.

«Мне все равно, что мистер Трамп делал в постели. Я даже не буду его спрашивать», — сказал политик.

При этом Петро коснулся и собственной личной жизни, подчеркнув, что ее детали не должны интересовать журналистов. «Ни одному сплетнику-журналисту не должно быть интересно, что я делаю в постели. Я делаю очень хорошие вещи», — добавил он.

Ранее президента Колумбии Петро заподозрили в супружеской измене с трансгендерной женщиной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).