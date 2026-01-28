В Польше с февраля перестанут выплачивать пособия на детей неработающих украинцев

Неработающие украинские беженцы в Польше с 1 февраля лишатся права на получение пособия на детей ("800 плюс"). Об этом пишет портал onet.pl со ссылкой на управление социального страхования Польши.

По его информации, изменения коснутся около 150 тыс. украинцев, которым необходимо будет подать новое заявление и подтвердить свое право на выплаты по новым критериям, включая профессиональную деятельность. От этого требования освобождаются только родители детей с инвалидностью, а также оформляющие пособие на ребенка, имеющего гражданство Польши. Также потребуется подтверждение того, что ребенок посещает польскую школу или детский сад.

По данным польского МВД, в республике проживают около 1 млн украинцев со специальным статусом. В сентябре 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал последнее продление этого статуса, при этом были ограничены льготы для украинских беженцев. В частности, сузился список бесплатных медицинских услуг, а также были прекращены выплаты социальных пособий безработным украинцам.