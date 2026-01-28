Большая часть жителей Евросоюза (75%) отвергает идею вступления Украины в сообщество в ускоренном порядке, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный венгерским исследовательским центром Szazadveg.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах принять Киев в ЕС по упрощенной процедуре, нарушающей традиционную концепцию «членства, основанного на заслугах».

Согласно опросу, 18% взрослого населения стран сообщества поддержали бы немедленное вступление Украины в ЕС, 43% считают, что следует придерживаться обычной процедуры на основе заслуг, а 32% полностью отвергают вступление страны в ЕС.

Исследователи уточнили, что доля тех, кто поддерживает идею Брюсселя, находится в меньшинстве даже в наиболее «проукраинских» скандинавских странах: только 35% шведов и 32% финнов согласились бы со вступлением Украины безо всяких условий.

Во многих странах, заметили в Századvég, идею об ускоренном членстве Украины отвергает абсолютное большинство опрошенных. В частности, в Венгрии 93% респондентов проголосовали против этой инициативы.

Многих участников опроса (59%) волнует то, что в случае приема Украины в ЕС в затруднительном положении окажутся аграрии, 53% опасаются, что на европейский рынок попадут «продукты непроверенного качества, претерпевшие генную модификацию».