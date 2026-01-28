В Европе считают паранойей опасения Украины из-за «анкориджских» договоренностей Российской Федерации и Соединенных Штатов по установлению Москвой контроля над Донбассом, пишет The Times.

По словам неназванного европейского правительственного советника, Киев некоторое время был обеспокоен тем, что американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025 года мог согласиться на установление контроля Российской Федерации над всем Донбассом.

«(Советник) предположил, что это может быть всего лишь паранойя со стороны Украины», — поделился подробностями автор публикации.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты не указывали Украине, что должно быть в мирном соглашении. Сведения о том, что Вашингтон пытается принудить бывшую советскую республику к территориальным уступкам Москве, вводят в заблуждение.