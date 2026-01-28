В Раде высмеяли желание Зеленского явиться в Кремль

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский подверг резкой критике заявления о том, что Владимир Зеленский якобы готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. В своем Телеграм-канале парламентарий указал на то, что подобные инициативы являются лишь ширмой, призванной скрыть нежелание украинской стороны подписывать итоговое мирное соглашение.

Украинский парламентарий сравнил ситуацию с бесконечным повторением заезженного сюжета.

«Кретинушка уже не знает, что бы еще придумать, чтобы не подписывать мирное соглашение», — отметил политик.

Он также подчеркнул, что легитимность Зеленского как переговорщика вызывает серьезные сомнения, поэтому непонятно в качестве кого он мог бы явиться в Кремль.

«Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года, а новогодний корпоратив в Кремле уже прошел», — язвительно заметил Дубинский.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что возможность такой встречи неоднократно обсуждалась в ходе телефонных звонков между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то он может приехать в Москву и ему будет гарантирована безопасность.