Иран заявил о начале третьей фазы конфликта с США после слов Трампа

Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем. Об этом заявил замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади, передает РИА Новости.

По мнению политика, первыми двумя фазами стали 12-дневная война с Израилем прошлым летом и массовые протесты, продолжавшиеся в республике с конца декабря.

«Да, они сменили тактику, но могу сказать одно: в этой фазе они так же потерпят поражение, как и в двух предыдущих», — подчеркнул замминистра.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США допускают проведение превентивной военной операции против Ирана. Он уточнил, что Трамп «всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий».