Макрон высказался о ситуации с Гренландией

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ситуация вокруг Гренландии стала тревожным стратегическим сигналом для Европы.

"Ситуация вокруг Гренландии является тревожным стратегическим сигналом для всей Европы - в вопросах утверждения европейского суверенитета, вклада в безопасность Арктики, борьбы с иностранным вмешательством и дезинформацией, противодействия изменению климата, а также развития привилегированного партнерства в области устойчивого развития и снижения стратегической зависимости", - сказал Макрон на встрече в Елисейском дворце с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и главой правительства Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном. Выступление транслировалось в X.

Французский лидер считает, что "Европейский союз в 2026 году должен пересмотреть свою арктическую стратегию".

"Мы также поддерживаем усиление вовлеченности НАТО в Арктике через создание режима повышенной бдительности и готовы к этому присоединиться", - сказал президент.

Он также добавил, что Франция "предлагает ускорить реализацию стратегического партнерства, подписанного в 2023 году между Европейским союзом и Гренландией".

"Это партнерство позволит развивать сотрудничество в сфере стратегического сырья", - подчеркнул Макрон.

Уроки для Европы

В свою очередь Фредериксен заявила, что "мир оказался в ситуации, когда сложившийся мировой порядок находится под давлением".

"Фактически он стремительно трансформируется. Возможно, он даже уже исчез. В этой ситуации нам как никогда нужна более сильная Европа, у которой есть воля и способность защищать свои ценности и принципы", - подчеркнула премьер Дании.

По ее словам, "за последние недели Европа многому научилась".

"Если мы едины, если мы не идем ни на какие компромиссы в отношении наших демократических ценностей, если мы очень ясно и четко заявляем о своей позиции, особенно под внешним давлением, если мы держимся и отвечаем, то тогда мы способны защитить себя и двигаться вперед вместе", - сказала Фредериксен.

Глава правительства Гренландии поблагодарил Францию за ее поддержку суверенитета Гренландии и заявил о намерении региона развивать сотрудничество с Парижем.

"Мы будем изучать новые возможности для развития торговых обменов, культурных контактов, сотрудничества, образования и других сфер, - отметил Нильсен. - Обсуждение этих вопросов уже началось".

Президент США Дональд Трамп 21 января после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту Трампу проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и "зоны обороны", если НАТО сочтет это необходимым.

Фредериксен позднее заявила, что Рютте не уполномочен вести подобные переговоры от имени Дании. Она также отметила, что переговорный процесс перешел в "традиционное русло" дипломатического поиска решений.

6 февраля Франция откроет в гренландской столице Нууке генеральное консульство. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал учреждение французского консульства в Нууке "политическим сигналом" США на фоне заявлений Трампа о Гренландии.