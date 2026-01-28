Пока вы не уснули: приглашение Зеленского в Москву и ультиматум Трампа Ирану

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Ушаков раскрыл условия встречи Зеленского с Путиным

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что вопрос возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского неоднократно обсуждался в ходе личных телефонных переговоров российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил в интервью Павлу Зарубину, что если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву.

Ушаков подчеркнул, что Москва сохраняет принципиальную готовность к контактам на высшем уровне, однако настаивает на их содержательности.

Трамп поставил Ирану ультиматум

Американские военные готовы нанести намного более разрушительный удар по Ирану, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе. Об этом социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Я надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливой сделке — никакого ядерного оружия. Это будет хорошо для всех сторон. Время на исходе. Это действительно имеет первостепенное значение!» — написал он.

До этого глава Белого дома заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

Раскрыта судьба российских моряков с захваченного США танкера Marinera

Двух российских моряков из экипажа захваченного США танкера Marinera отпустили.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», — сказала она.

ВС РФ сорвали попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»

Российские военные сорвали попытку ВСУ запустить дроны из фуры, переоборудованной в мобильный стартовый комплекс. Как сообщает Telegram-канал Shot, грузовик уничтожили возле населенного пункта Хильчичи в Сумской области, откуда украинские военные регулярно наносят удары по России.

Фуру с беспилотниками внутри ВС РФ обнаружили на границе Черниговской и Сумской областей. Кроме БПЛА в кузове находилась и мобильная группа ВСУ. Российские разведчики засекли передвижение транспортного средства и накрыли боевиков мощным ударом из РСЗО «Торнадо-С».

Премьер Дании сделала провокационное заявление о России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что у Российской Федерации якобы нет желания мириться со странами Европы, сообщает The Guardian.

«Россия не хочет мира с Европой», — поделилась своей точкой зрения она.

По мнению Фредериксен, между Соединенными Штатами и Старым Светом должно быть единство.

Секретные документы США попали в публичный доступ

Исполняющий обязанности директора Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала разместил конфиденциальные материалы страны в общедоступной версии нейросети ChatGPT.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности (МВБ), в структуру которого входит CISA.

«Среди загруженных в нейросеть данных не было отмеченных грифом секретности, но многие были помечены как документы „только для служебного пользования“», — передает издание.

Фицо прокомментировал сообщения СМИ о его беспокойстве о состоянии Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг сообщение газеты Politico о том, что он якобы обеспокоен психологическим состоянием президента США Дональда Трампа.

Глава правительства республики прокомментировал статью в своем аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Должен решительно отвергнуть ложь Politico о том, как я в Брюсселе оценил встречу с Трампом», — написал Фицо.

В России на территории бывшего завода Volkswagen начался пожар

На бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге произошло возгорание, передает РИА Новости.

В ГУ МЧС по региону сообщили о тушении двух очагов пожара, площадь которых составляет 100 и 200 квадратных метров.

Как пишут Telegram-каналы, предположительно, горит пенопласт, который применяли для внутренней отделки здания. В результате происшествия никто не пострадал. На заводе производили автомобили российской марки Tenet (Chery).

Матвиенко призвала разобраться в ситуации с «Почтой России»

Для «Почты России» необходимо разработать грамотную финансово-экономическую модель, которая помогла бы ей выбраться из затяжного кризиса.

Об этом ходе пленарного заседания Совета Федерации 28 января заявила его председатель Валентина Матвиенко.

«Эта тема на слуху уже как минимум последние два-три года, — подчеркнула Матвиенко. — И в Правительстве мы ее поднимали, и есть соответствующие поручения. Но до сих пор нет исполнителя, который мог бы профессионально разработать финансово-экономическую модель и поставить ["Почту России"] на ноги. […] Сколько можно "жевать" эту тему? Нельзя, коллеги. Мы власть или не власть? Возьмитесь и дожмите эту тему».

Вера Брежнева отказалась от псевдонима и русских песен

Певица Вера Брежнева (настоящая фамилия — Галушка) отказалась от песен на русском языке и своего псевдонима, по которому она известна в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь она выступает как Vira и исполняет композиции исключительно на украинском.

Канал отмечает, что теперь весь менеджмент Галушки набран из числа украинцев, а коммуникация ведется исключительно на украинском языке. Заказы от россиян она не принимает, даже из числа покинувших Россию после начала СВО — перед согласованием выступления команда проверяет национальность заказчика.

