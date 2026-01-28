Украина в последнее время перешла все дипломатические границы, угрожая и оскорбляя тех, кто ее поддерживал, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

«Украина кусает руку, которая ее кормит», - поделился своей точкой зрения он.

По мнению автора публикации, в последние недели руководство Украины перешло все дипломатические границы: от публичных нападок со стороны Владимира Зеленского до вспышек гнева, исходящих от министра иностранных дел республики Андрея Сибиги. Послание из Киева было враждебным, а не партнерским, отметил Ковач.

Пока другие "кричат ​​и угрожают", Венгрия отвечает спокойной решимостью и действует основываясь на национальных интересах.

Глава МИД Украины Андрей Сибига оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что тот не заботится о согражданах, проживающих на территории Украины, а также повторно обвинил его в связях с Российской Федерацией. Так он прокомментировал заявление венгерского лидера о том, что Будапешт будет отклонять запрос на вступление бывшей советской республики в Европейский союз в ближайшие сто лет.

В Европе слова Зеленского о российских активах сочли оскорбительными

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 22 января заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".