США могут похитить лидера еще одной страны — верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Как сообщает «КП», об этом заявил эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов.

По словам Цуканова, Штаты могут попробовать пойти по двум вариантам развития событий. Первый будет мягким — в его рамках Вашингтон нанесет по иранской территории символический удар. Тегеран ответит на это «символическими ударами по иракским и аравийским базам», а противостояние снова перейдет в холодную фазу.

Жесткий вариант будет выглядеть иначе: на первом этапе США используют накопленные в регионе силы для морской блокады, а после возможны подрывы систем управления.

«Вероятность похищения президента Масуда Пезешкиана маловероятна — поскольку он не относится к консервативному блоку, а его исчезновение с политической карты откроет дорогу на президентский пост "ястреба". Приоритетная цель — Верховный лидер страны Али Хаменеи, также интерес представляет глава Совбеза Али Лариджани», — заявил Цуканов.

Он отметил, что финальным этапом станет полноценная военная компания с соразмерным ответом со стороны Ирана. При этом противники Тегерана не готовы к таким действиям из-за специфики военной мобилизации в Иране и дополнительного ополчения, из-за чего будут делать ставку на разрушение страны изнутри.