МИД Чехии отказался вводить жесткие правила въезда дипломатов РФ

Министр иностранных дел Чехии Петр Марцинка не стал вводить подготовленные предыдущим правительством жесткие правила въезда в страну российских дипломатов, аккредитованных в других государствах Евросоюза, и ограничился уведомительным порядком их прибытия. Об этом сообщил портал Seznam Zpravy со ссылкой на источники в чешских спецслужбах.

По их данным, Марцинка не стал давать распоряжение о введении предварительных разрешений на въезд в Чехию дипломатов РФ из других стран ЕС. Отмечается, что им будет достаточно уведомить чешский МИД по электронной почте за сутки до прибытия в республику.