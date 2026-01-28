Что происходит в мире сегодня: резонансное фото в Белом доме и авиакатастрофа в Индии

В среду, 28 января, США отпустили моряков с танкера Marinera в Россию. В этот же день стало известно, что на одной из стен Белого дома появилась совместная фотография главы США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

США отпустили моряков с танкера Marinera в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что двое российских моряков с танкера Marinera, захваченного США, отпущены на свободу. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что моряки находятся на пути в Россию. Ранее Москва потребовала от Вашингтона обеспечить достойное обращение с членами экипажа Marinera и не препятствовать их скорейшему возвращению.

Появились детали о задержанных у военной базы США россиянках

Две россиянки, задержанные у военной базы в Калифорнии, сейчас находятся в иммиграционном центре в Сан-Диего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные миграционных служб США.

Из информации в системе Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) следует, что россиянки Наталия и Кристина находятся под стражей в Otay Mesa Detention Center. РИА Новости отмечает со ссылкой на публикации одной из женщин в соцсетях, что она переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. Ранее СМИ писали, что во время поездки по трассе в Сан-Диего россиянки решили найти ближайший McDonald’s, но навигатор привел их к военной базе.

Авиакатастрофа в Индии

В результате крушения самолета в Индии погибли пятеро человек, включая 66-летнего главу партии NCP, заместителя главного министра штата Махараштра Аджита Павара. Об этом сообщает NDTV.

Жертвами крушения также стали пилоты и сотрудники службы безопасности Павара. Небольшой самолет, вылетевший из Мумбаи около 8:10 утра по местному времени, разбился недалеко от аэропорта Барамати при заходе на посадку.

Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным

Корреспондент PBS Элизабет Лэндерс сообщила, что президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме свою совместную фотографию с главой России Владимиром Путиным, сделанную во время саммита на Аляске. Лэндерс показала фото в соцсети X, сообщает РБК.

Журналистка сообщила, что фото в рамке появилось в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией. Рядом со снимком находится еще одна фотография - на ней Трамп запечатлен со своей внучкой.

Украину обвинили в «переходе черты»

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что украинские власти «перешли черту», угрожая Венгрии. В соцсети X он написал, что Будапешт не стремится к конфликту, но уже несколько дней находится под прицелом. Орбан подчеркнул, что продолжит отстаивать интересы венгров, несмотря на угрозы.

Премьер заявил, что Венгрия не будет отправлять деньги Украине и не допустит запрета на импорт российской нефти и газа, поскольку без них не будет снижения стоимости коммунальных услуг и доступной энергии для венгерских семей. Также Орбан пообещал не допустить, чтобы Украину в течение двух лет «протолкнули в Евросоюз, попирая законы ЕС».