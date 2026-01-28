Предсказано начало конфликта между США и Ираном в течение 48 часов

Газета "Нью-Йорк таймс" предсказала начало военного конфликта между США и Ираном в течение 48 часов. Оценки издания основаны на словах близкого к администрации чиновника, который на условиях анонимности утверждал: если Белый дом отдаст приказ о начале боевых действий, авианосец "Авраам Линкольн" теоретически будет в состоянии подключиться к операции через один-два дня. Судно находится в западной части Индийского океана, его сопровождают три эсминца с ракетами "Томагавк".

Ранее в регион были переброшено около дюжины истребителей F-15E - самолеты из этого подразделения сыграли ключевую роль в защите Израиля от атаки Ирана в апреле 2024 года.

Вся эта "армада", как назвал отправленные к иранским берегам соединения Трамп, пока находится в состоянии неопределенности. И на данный момент сообщать о военных планах президента США для решения иранского вопроса можно только теоретически.

Белый дом усилил психологический нажим на Тегеран, добиваясь на первый взгляд невозможного. Специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф публично озвучил американские требования: прекращение обогащения урана, сокращение ракетной программы и отказ от поддержки прокси-группировок в регионе, подобных "Хезболле" и "Хамас". Впрочем, нельзя исключать и иных настойчивых пожеланий со стороны Дяди Сэма.

Реакция Ирана на ультиматум была предсказуемой. На центральной площади Тегерана в воскресенье появился огромный щит с изображением горящего авианосца в цветах американского флага. На плакате слоган: "Если посеешь ветер, пожнешь бурю" на персидском и английском языках. В то же время иранцы подтверждают, что каналы связи между министром иностранных дел Аббасом Арагчи и Уиткоффом открыты, хотя по поводу возможного диалога между ними много разночтений. Тегеран направляет отчетливые сигналы о желании договориться с Трампом - среди посредников Саудовская Аравия и Оман, чьи официальные лица находятся в контакте с высокопоставленными иранскими эмиссарами.

Судя по всему, иранским "говорящим головам" дано распоряжение избегать на данном этапе чрезмерно агрессивной антиамериканской риторики, тем более прямых военных угроз в адрес США, что могло бы спровоцировать Трампа. Тот, в свою очередь, не раскрывает карты, сохраняя интригу. В воскресенье на борту самолета Трамп заявил журналистам: "Мы очень серьезно рассматриваем этот вопрос (об ударе по Ирану), военные тоже, мы рассматриваем несколько очень серьезных вариантов". И добавил, что "получает по этому поводу отчеты каждый час". Против любого рода военных действий со стороны США традиционно выступают соседи Ирана. Они опасаются, что пострадают в ходе возможного конфликта. Отсюда заявления Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов об отказе предоставлять воздушное пространство американским и израильским военным самолетам.

Но такая риторика на планы Белого дома влияния не окажет - американский флот обладает достаточным числом коридоров для удара по иранским объектам. Тем не менее эксперты надеются, что Трамп до последнего будет стремиться заключить с Ираном мирную сделку, не прибегая к силе. Израильская газета "Иерусалим Пост" приводит мнение двух источников. Те утверждают, что в последние дни Турция, Оман и Катар направили по закрытым каналам послание иранским властям, где говорилось: "Действуйте рационально. Дайте президенту Трампу что-нибудь, чтобы войны удалось избежать".

И это "что-нибудь" должно выглядеть для Белого дома достаточно привлекательным, чтобы его можно было выдать в СМИ за безусловный успех американской внешней политики. И тем самым перебить негативные эмоции у избирателей после серьезного скандала, вызванного неспровоцированным убийством белого американца миграционным агентом в Миннеаполисе. Погибший г-н Претти был жителем США и работал медбратом. Сегодня многие в США винят президента в том, что произошло, и требуют отставки его ближайшего союзника - министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. На фоне угроз противников Трампа в Конгрессе заблокировать дальнейшее финансирование правительства - вопрос, который будет обсуждаться в ближайшие дни, администрации США требуется новый громкий инфоповод, чтобы переключить внимание медиа от внутренних неурядиц. Как объяснял бывший главный стратег Трампа по политическим вопросам Стив Беннон, президент США "стремится создать столько скандалов, чтобы оппоненты перестали понимать, какие из них имеют значение, чтобы оппозиция была постоянно возмущена, а СМИ гонялись за всем подряд. И при этом ни у кого не было возможности определить собственные приоритеты".

По мнению экспертов, во внешней политике Трамп не просто реагирует на события, он создает их. И тем самым берет под контроль внимание мирового сообщества. Происходящее вокруг Ирана - не исключение. Это не о рациональности, а потому предсказать ситуацию на иранском направлении невозможно. Слишком много закулисных факторов может повлиять на принимаемые Белым домом решения. В том числе доклады разведки. Один из них, попавший в прессу, сообщал о якобы максимальной слабости иранского режима с 1979 года.

Не меньше сложностей возникнет с будущим управлением Ираном, если американцы добьются цели и сместят верховного лидера аятоллу Хаменеи. В 90-миллионной многонациональной стране, где доля персов составляет только 47 процентов, а меньшинство (азербайджанцы, курды, арабы, белуджи, туркмены) в основном живут вдоль границ страны, трудно в короткие сроки найти нового проамериканского лидера, способного демократическим путем не допустить хаоса. Появление сына бывшего шаха в качестве главы Ирана и, как следствие, правительства с опорой на персидский национализм спровоцирует внутренние конфликты, когда многие соседи захотят вмешаться, чтобы помочь живущим в Иране соплеменникам.

Но отказ Трампа использовать огромный флот, который по его приказу движется в направлении Ирана, противники президента в США могут счесть слабостью, если Белый дом не получит что-либо политически значимое от иранцев в обмен на сдержанность. Несколько дней отделяют мир от новой войны между США и Ираном либо от новой сделки между ними. Так что вопрос, кто и что пожнет по итогу этого противостояния, остается открытым.