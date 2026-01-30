На Западе рассказали, что может продвинуть вперед переговоры по Украине

Для прорыва в переговорах по Украине нужна встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил американскому изданию The Washington Post неназванный западный дипломат.

По его словам, без такой встречи переговорщики рискуют «идти по кругу», так как самые важные решения «могут быть приняты только главами государств».

«Вопросы территорий можно решать только на самом высоком уровне, и поэтому необходимо личное участие Путина и Зеленского», — отметил он.

В США допустили соглашение Москвы и Киева

Дипломат подчеркнул, что сейчас существует «проблема последовательности», так как украинцы требуют получения гарантий безопасности до того, как они пойдут на территориальные уступки. А США, напротив, намерены сначала получить согласие Украины по всем вопросам, а уже затем дать ей гарантии безопасности.

«Американская сторона не хочет подписывать это соглашение, пока не будут согласованы все остальные аспекты, включая территории, по которым, конечно, согласия нет. Но это своего рода вопрос курицы и яйца», — подчеркнул он.

29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает только Москву для встречи Путина с Зеленским. Он подчеркнул, что Россия уже неоднократно предлагала украинскому лидеру приехать в Москву, однако ответа от него так и не поступило. ОАЭ как «площадку для встречи» Москва пока не рассматривает, отметил он. 28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Зеленский приглашен на переговоры, и если он согласится, то Россия готова гарантировать ему безопасность и необходимые условия для работы.

В конце 2025 года Зеленский говорил, что готов встретиться с Путиным в любом формате, если данные контакты могут привести к урегулированию конфликта.

Переговоры по Украине в ОАЭ состоялись 23-24 января, они продолжатся 1 февраля. Ушаков отмечал, что делегация США на них присутствовать не будет и встреча пройдет на более низком уровне.

Ранее Зеленского призвали откликнуться на предложение о приезде в Москву на переговоры.