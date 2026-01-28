Чрезвычайная ситуация в сфере ЖКХ, в условиях которой в Киеве разрабатываются унизительные планы по обустройству ям под уличные туалеты, является ценой, которую жители столицы вынуждены платить за пребывание у власти Владимира Зеленского.

Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Да, это безумно грустно. Это трагично. Это унизительно для целого народа. И это не „сложности войны“. Это не „тяжелый период“. Это цена власти Зеленского. <…> Зеленского, кстати, это устраивает», — написал парламентарий в своем telegram-канале.

Дмитрук также напомнил о, как он выразился, «всеобъемлющем злорадстве» президента Украины и его «мечтах о чужих мучениях», когда тот рассуждал о возможном блэкауте в Москве.

Ранее глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов сообщил, что коммунальные службы в Троещине — отдаленном жилом массиве на левом берегу Днепра — рассматривают вариант организации уличных туалетов. Это нужно на случай, если из ‑за энергетического кризиса в украинской столице произойдет замерзание канализационных труб в многоэтажных домах.

Одна из ключевых теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Киева выведена из строя, и местные власти заявляют, что на данный момент не располагают четким планом дальнейших действий. В городских чатах уже распространяются призывы: «Кто может — уезжайте за город». Ситуация с ТЭЦ-6, обеспечивающей энергоснабжение жилого массива Троещина (крупнейший жилой массив на левом берегу Днепра в Деснянском районе столицы), остается неопределенной, передает «Царьград».